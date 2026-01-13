«Астон Мартин» столкнулся с проблемами при создании нового болида, раскрыты детали

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» столкнулась с проблемами в реализации концепции из-за аэродинамической трубы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, технический директор и руководитель команды Эдриан Ньюи, убедившись, что данные, полученные как в аэродинамической трубе, так и в результате компьютерных расчетов, были недостаточно достоверными, летом распорядился перекалибровать аэродинамическую трубу и переписать программное обеспечение для моделирования.

Из-за этого команде пришлось сдвинуть сроки реализации проекта, хотя это не вызвало существенной задержки. Во-вторых, после появления более надежных инструментов расчета, проведенный с их помощью анализ выявил некоторые недостатки в первоначальной концепции. Это привело к изучению и последующей реализации изменений под руководством Ньюи, что в итоге привело к окончательному утверждению нескольких компонентов нового автомобиля, за пределами первоначально установленного графика.