«Никто не заслуживал подиума больше». Ферстаппен — о Хюлькенберге

Четырёхкратный чемион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о Нико Хюлькенберге и его перспективах в «Ауди».

«Я рад, что он наконец-то поднялся на подиум в Сильверстоуне. Многим гонщикам это никогда не удаётся, потому что им не хватает нужной техники или необходимой удачи. И никто не заслуживал подиума больше, чем этот неукротимый боец.

Шансы с «Ауди» в 2026 году? Это сложный вопрос. Для новой команды, безусловно, потребуется время. Но через год-два Нико, возможно, сможет побороться за лидерство. Почему бы и нет? Потому что за последние 30 лет всем ведущим командам требовалось как минимум пять лет, чтобы достичь своей цели — завоевать свой первый титул чемпиона мира. Возможно, «Ауди» удастся нас удивить», — приводит слова Ферстаппена Blick.