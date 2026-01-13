Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор: кажется, что Перес строит из себя жертву

Уиндзор: кажется, что Перес строит из себя жертву
Комментарии

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о словах мексиканца Серхио Переса о его годах в команде «Ред Булл».

«Мне кажется, что Перес строит из себя жертву. Не уверен, что в его рассказах есть хоть доля правды. Кажется, если бы последние годы за рулём второго болида «Ред Булл» сидел Шарль Леклер, он добился бы там гораздо большего. Возможно, Шарль бы даже смог выиграть чемпионат мира в соперничестве с Максом Ферстаппеном. Это не значит, что Леклер сейчас также хорош, как Макс, но если бы за рулем второй машины «Ред Булл» сидел классный гонщик, то по скорости он мог бы быть очень близок к Максу.

Всё это чушь, а Перес просто пытается найти оправдание тому, почему он был не так быстр, как Макс. Ведь, по сути, он говорит, если бы в «Ред Булл» строили болид на основе его предпочтений, именно он бы выиграл четыре титула, а Ферстаппен бы ничего не добился. Это то, что он пытается сказать? Я не знаю», – приводит слова Уиндзора Crash.

Материалы по теме
«Я бы лучше ушёл из Формулы-1». Перес — о команде, которой он категорично отказал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android