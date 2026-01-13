Уиндзор: кажется, что Перес строит из себя жертву

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о словах мексиканца Серхио Переса о его годах в команде «Ред Булл».

«Мне кажется, что Перес строит из себя жертву. Не уверен, что в его рассказах есть хоть доля правды. Кажется, если бы последние годы за рулём второго болида «Ред Булл» сидел Шарль Леклер, он добился бы там гораздо большего. Возможно, Шарль бы даже смог выиграть чемпионат мира в соперничестве с Максом Ферстаппеном. Это не значит, что Леклер сейчас также хорош, как Макс, но если бы за рулем второй машины «Ред Булл» сидел классный гонщик, то по скорости он мог бы быть очень близок к Максу.

Всё это чушь, а Перес просто пытается найти оправдание тому, почему он был не так быстр, как Макс. Ведь, по сути, он говорит, если бы в «Ред Булл» строили болид на основе его предпочтений, именно он бы выиграл четыре титула, а Ферстаппен бы ничего не добился. Это то, что он пытается сказать? Я не знаю», – приводит слова Уиндзора Crash.