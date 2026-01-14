Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар рассказал о своих детских кумирах в Формуле-1

Хаджар рассказал о своих детских кумирах в Формуле-1
Комментарии

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о своих детских кумирах в Формуле-1. По словам Хаджара, по мере взросления он стал поддерживать соотечественника Алена Проста.

«В детстве я всегда болел за Сенну. Однако по мере взросления всё сильнее стал ценить то, чего добился Ален Прост. На самом деле у Проста была потрясающая карьера. И с точки зрения результатов, с точки зрения команд, за которые он выступал.

Он выиграл всё, что было возможно, выступая за отличные команды. И у него были очень сильные напарники по команде. К тому же мне очень нравится его подход – он всегда в первую очередь думал головой», – приводит слова Исака Хаджара Motorsport.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android