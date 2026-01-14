Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о своих детских кумирах в Формуле-1. По словам Хаджара, по мере взросления он стал поддерживать соотечественника Алена Проста.

«В детстве я всегда болел за Сенну. Однако по мере взросления всё сильнее стал ценить то, чего добился Ален Прост. На самом деле у Проста была потрясающая карьера. И с точки зрения результатов, с точки зрения команд, за которые он выступал.

Он выиграл всё, что было возможно, выступая за отличные команды. И у него были очень сильные напарники по команде. К тому же мне очень нравится его подход – он всегда в первую очередь думал головой», – приводит слова Исака Хаджара Motorsport.