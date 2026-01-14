Глава «Рейсинг Буллз» посоветовал Хаджару не пытаться гоняться с Ферстаппеном

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер заявил, что пилот «Ред Булл» Исак Хаджар должен сосредоточиться на своей работе, а не пытаться соревноваться с напарником по команде Максом Ферстаппеном.

«Я не думаю, что кто-то поедет туда, чтобы соревноваться с Максом, потому что это было бы неправильно с самого начала. Ты должен ехать туда и гордиться, что выступаешь за «Ред Булл». Ты будешь в команде, где давление и внимание будут высокими.

Я всё время шучу: если вы занимаете места с 11-го по 20-е в рейтинге, то с таким же успехом можете взять кофейную кружку и ждать начала игры. Но если ты войдёшь в десятку лучших, у тебя будут СМИ, спонсоры, гости, VIP-персоны. Все будут вокруг тебя, и я думаю, что всё это произойдёт с Исаком.

Также я думаю, он хорошо подготовлен. Он умён, натренирован, и мы как команда сделали всё, чтобы подготовить его для этого пути», — приводит слова Байера издание RacingNews365.

Он отметил, что в «Рейсинг Буллз», в отличие от многих команд, не поощряют жёсткую внутреннюю конкуренцию, а работают над развитием обоих пилотов. По мнению Байера, этот опыт поможет Хаджару адаптироваться.