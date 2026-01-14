Скидки
Ещё один болид Шумахера из «Феррари» будет продан на аукционе за € 7,5 млн

Ещё один болид Шумахера из «Феррари» будет продан на аукционе за € 7,5 млн
Болид Ferrari F310 B, на котором семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выступал на Гран-при Бельгии 1997 года, будет продан на аукционе в конце января. Ожидаемая стоимость лота — от € 5,5 до € 7,5 млн.

Фото: rmsothebys.com

Согласно описанию аукционного дома RM Sotheby's, это шасси использовалось Шумахером в квалификации на трассе «Спа-Франкоршам», после чего он пересел на другую машину. Затем на этом болиде ездил его напарник по команде Эдди Ирвайн: он квалифицировался шестым и финишировал восьмым в Италии, а в Австрии сошёл после столкновения с Жаном Алези.

Фото: rmsothebys.com

На последующих этапах в Германии и Японии шасси служило запасным и больше не использовалось в гонках. «Феррари» продала машину в 1999 году. С тех пор её несколько раз демонстрировали, в том числе на Фестивале скорости в Гудвуде в 2019 году в честь 50-летия Шумахера.

Аукцион состоится 28 января в Париже.

