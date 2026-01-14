Ватанабэ: конкретного соглашения по контракту Цуноды с «Хондой» пока не достигнуто

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ заявил, что контракт японского гонщика Юки Цуноды с производителем на 2026 год ещё не согласован.

«Что касается контракта с Цунодой на этот год, переговоры продолжаются, поэтому конкретного соглашения пока не достигнуто. Это будет обсуждаться в будущих переговорах. С точки зрения «Хонды» проблем нет. Ключевой момент — как «Форд», вернее, «Ред Булл», рассматривает ситуацию. В зависимости от условий, которые предложит «Ред Булл», изменится и объём возможностей «Хонды» по использованию Цуноды», — приводит слова Ватанабэ издание RacingNews365.

Он пояснил, что переговоры ведутся не с самим гонщиком, а с «Ред Булл». Цунода, выступавший за основную команду в 2025 году, в сезоне-2026 перешёл на роль резервиста. «Хонда» же завершила партнёрство с «Ред Булл» и теперь работает с «Астон Мартин».