Экстрём сошёл на 10-м этапе «Дакара» из-за механической проблемы — Cross-Country Rally

Шведский гонщик заводской команды «Ауди» Маттиас Экстрём сошёл с 10-го этапа ралли-рейда «Дакар»-2026 из-за механической поломки. Он был вынужден остановиться на отметке 97 км. Об этом сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.

Перед этим на контрольной точке Международной автомобильной федерации (ФИА) на 91-м км Экстрём показал лучшее промежуточное время. Швед начинал день с пятого места в общем зачёте, уступая лидеру Нани Роме 11 минут 19 секунд.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Нани Рома («Форд») 36:44:01.

2. Карлос Сайнс («Форд») +0:57.

3. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:10.

4. Хенк Латеган («Тойота») +6:13.

5. Маттиас Экстрём («Форд») +11:19.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +21:06.

7. Тоби Прайс («Тойота») +26:49.

8. Лукас Мораес («Дачия») +36:49.

9. Матьё Серрадори («Сенчури») +41:04.

10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +49:22.