Второй этап Igora Drive Snow Challenge пройдёт 18 января на шоссейно-кольцевой трассе

Комментарии

Второй этап зимней шоссейно-кольцевой серии Igora Drive Snow Challenge сезона-2026 пройдёт 18 января на автодроме «Игора Драйв». Ожидается, что из-за снежной погоды и низких температур гонка состоится на ледово-снежном покрытии.

Фото: Игора Драйв

В этом случае будет использована специальная конфигурация трассы длиной 4189 метров с дополнительной шиканой и расширенными радиусами поворотов. Участники выступают на кузовных автомобилях с каркасом безопасности, разделённых на три группы: передний привод (до 2000 см³), задний привод (до 2000 см³, для «Волги» — до 2500 см³) и задний привод (до 3000 см³). Запрещены полный привод, турбонаддув, электронные системы помощи и шипованные шины.

Каждый экипаж должен включать от двух до шести пилотов. Непрерывное время за рулём ограничено двумя часами, предусмотрены обязательные пит-стопы продолжительностью не менее четырёх минут.

Фото: Игора Драйв

Победителями первого этапа стали: в группе «Передний привод» — экипаж SHONX (Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков, Иван Костюков), в «Заднем приводе» — экипаж «Северное сияние» (Роман Русаков, Андрей Чернычко, Антон Евтух), в «Заднем приводе 3000» — экипаж 360 Race (Дмитрий Воронов, Денис Питиримов, Сергей Ястребов).

Фото: Игора Драйв

