Сандерс потерял лидерство в общем зачёте мотоциклов «Дакара» после аварии на 10-м этапе

Комментарии

Завершается 10-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал француз Адриен ван Беверен («Хонда»). Второй результат показал аргентинец Лусиано Бенавидес («КТМ»), а третьим финишировал американец Скайлер Хоус («Хонда»).

Дакар 2026. Этап 10, Saudi Arabia
Мотоциклы (СУ — 371 км)
14 января 2026, среда. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, мотоциклы. 10-й этап:

1. Адриен ван Беверен («Хонда») — 4:15:43.
2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +4:04.
3. Скайлер Хоус («Хонда») +4:51.
4. Рики Брабек («Хонда») +5:26.
5. Игнасио Корнехо («Хиро») +6:34.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после 10-го этапа:

1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 41:36:09.
2. Рики Брабек («Хонда») +00:41.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +16:24.
4. Дэниел Сандерс («КТМ») +16:41.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +37:57.

