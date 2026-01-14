Титульный спонсор «Ауди» раскритиковал ливрею «Феррари»

Главный маркетинговый директор Revolut, титульного спонсора команды «Ауди» в Формуле-1, Антуан Ле Нель раскритиковал дизайн болида «Феррари», на котором размещён синий логотип партнёра HP.

«Ничего личного, но я думаю, что то, что HP и «Феррари» сделали со своими машинами, — неудачно с точки зрения дизайна. Как можно поместить синий цвет на красную машину? Это нехорошо.

При этом большой респект Mastercard и «Макларену», я думаю, это отличная брендовая история. [Google] Chrome тоже — то, что они сделали с колёсами… Я считаю, есть бренды, которые проделывают действительно хорошую работу», — заявил Ле Нель в подкасте Business of Sport.

«Феррари» и HP заключили титульное спонсорское соглашение почти два года назад. Синий логотип компании с тех пор стал заметным элементом традиционно красной ливреи итальянской команды.