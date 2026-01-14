Аль-Аттия вернул лидерство в общем зачёте «Дакара», Сайнс проиграл 45 минут

Завершается 10-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат на спецучастке у француза Матьё Серрадори из команды «Сенчури». Вторым стал катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия («Дачия»). Третье время показал француз Себастьен Лёб («Дачия»).
«Дакар»-2026, внедорожники. 10-й этап:
1. Матьё Серрадори («Сенчури») — 4:48:27.
2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +6:12.
3. Себастьен Лёб («Дачия») +9:20.
4. Лукас Мораес («Дачия») +9:54.
5. Гай Боттерилл («Тойота») +11:42.
6. Денис Кротов («Мини») +12:59.
7. Хенк Латеган («Тойота») +13:09.
...
17. Маттиас Экстрём («Форд») +30:22.
...
32. Карлос Сайнс («Форд») +45:34.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после 10-го этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 41:39:50.
2. Хенк Латеган («Тойота») +12:00.
3. Нани Рома («Форд») +12:50.
4. Себастьен Лёб («Дачия») +23:04.
5. Матьё Серрадори («Сенчури») +33:42.
6. Маттиас Экстрём («Форд») +34:19.
7. Карлос Сайнс («Форд») +39:09.
8. Лукас Мораес («Дачия») +39:21.
9. Тоби Прайс («Тойота») +59:367
10. Сауд Вариава («Тойота») +1:09:06.