Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не будет вторым по итогам сезона-2026 — Bild

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» по окончании сезона-2026. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на условия его контракта.

Согласно информации, в договоре нидерландца, действующем до конца 2028 года, есть пункт, позволяющий ему в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в конце 2026 года, если он не будет входить в топ-2 чемпионата после летнего перерыва. А в 2027 и 2028 годах он имеет право на расторжение, если не будет лидером пелотона.

Издание отмечает, что эти условия были согласованы при заключении контракта бывшим советником «Ред Булл» Хельмутом Марко, что вызвало недовольства внутри команды.