Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Старты в гонках Формулы-1 с 2026 года станут сложнее для пилотов — FU Analisi Tecnica

Старты в гонках Формулы-1 с 2026 года станут сложнее для пилотов — FU Analisi Tecnica
Комментарии

В 2026 году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, который ужесточит требования к силовым установкам. Одним из ключевых изменений станет запрет на использование электромотора (MGU-K) при старте с места на первых метрах гонки. Об этом сообщает издание Formula Uno Analisi Tecnica.

Согласно опубликованному регламенту, генератор кинетической энергии MGU-K, обеспечивающий до половины мощности, сможет подавать энергию на колёса только после того, как болид разгонится до 50 км/ч. Таким образом, первые несколько десятков метров разгона будут зависеть исключительно от тяги двигателя внутреннего сгорания и работы пилота со сцеплением.

Это сделает старты более непредсказуемыми и повысит важность ощущений гонщика. Эффективность машин на старте будет определяться не только реакцией на светофор, но и умением избежать излишней пробуксовки, не заглушив при этом двигатель. Опытные пилоты, ранее работавшие с машинами без гибридных систем, могут получить преимущество.

Изменение является частью масштабной реформы силовых установок, которая также включает ограничение потока энергии топлива, увеличение мощности MGU-K до 350 кВт (с отключением на высоких скоростях) и жёсткие лимиты на рекуперацию энергии (максимум 8,5 МДж за круг). Цель — повысить энергоэффективность и сделать гонки более тактическими.

Сейчас читают:
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android