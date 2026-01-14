Ферстаппен сделал необычный прогноз насчёт тестов «Ред Булл» перед стартом сезона-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен дал неожиданный ответ на вопрос, как «Ред Булл» проявит на предстоящих первых тестах в Барселоне перед стартом сезона-2026.

«Никто из нас понятия не имеет, как проявит себя новая машина или новый двигатель. Думаю, что во время первых тестов в Барселоне, которые начнутся 26 января, мы проведём больше времени в боксах, чем на трассе. Надеюсь, после двух тестовых дней в Бахрейне в феврале у нас появится большей мыслей», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

