The Athletic опубликовал материал о росте американского влияния в Формуле-1

Авторитетное издание The Athletic представило материал об усилении американского влияния в Формуле-1. Отмечается, что чемпионат активно закрепляется на рынке США за счёт роста аудитории, расширения календаря и прихода крупнейших автопроизводителей страны.

Подчёркивается, что сезон-2026 станет важным этапом «американизации» серии: «Форд» вернётся в Формулу-1 в партнёрстве с «Ред Булл», а «Кадиллак» при поддержке General Motors дебютирует с собственной командой. Это впервые перенесёт историческое соперничество двух американских автогигантов на уровень «Королевских гонок».

По мнению издания, вовлечение «Форда» и General Motors усиливает позиции Формулы-1 в США и делает американский рынок одним из ключевых для дальнейшего развития чемпионата.

