Митчел ван ден Бринк потерял первое место грузового зачёта «Дакара», лидером стал литовец

Завершается 10-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал чешский пилот Алеш Лопрайс из команды Iveco. Второе время показал литовец Вайдотас Жала (Iveco). Третий результат у чеха Мартина Шолтыса (Tatra Buggyra).

«Дакар»-2026, грузовики. 10-й этап:

1. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) — 5:35:54.

2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +01:37.

3. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +22:30.

4. Мартин Мацик (MM Technology) +30:40.

5. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +31:21.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 10-и этапов:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 48:33:11.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +18:55.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +35:30.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:34:25.

5. Мартин Мацик (MM Technology) +4:25:46.