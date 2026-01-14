Немецкий участник «Дакара» на «Ниве» рассказал о двух новых проблемах с машиной

Немецкий участник «Дакара» Марсель Адельман, выступающий на «Ниве» в составе швейцарской команды Oasis Rally Team, рассказал о двух новых технических проблемах с машиной, которые могут поставить под угрозу дальнейшее участие экипажа в гонке.

«Итак, обновление. Вчера у нас снова были проблемы с приводным ремнём. Он продолжал растягиваться, и мы больше не могли его натянуть, потому что ремень становился слишком длинным. Вчера мы нашли действительно хороший ремень, с текстильной вставкой, установили его, сегодня он работал идеально: мы очень неплохо проехали спецучастки 1 и 2 (10‑1 и 10‑2), машина ехала отлично. Когда мы уже были на лиазоне к третьему спецучастку и ждали старта, на всякий случай проверили, всё ли в порядке с ремнём и остальным, тогда увидели, что вода на самом деле закипает, хотя по приборам ничего не было видно. По показаниям температура выглядела нормальной. Поэтому мы сейчас немного боимся, что, возможно, головки (блока цилиндров) потихоньку «поджарились». Мы забрали с нашего сломавшегося сервисного грузовика запчасти, новые прокладки. Теперь нужно проанализировать ситуацию, но сейчас мы немного рискуем всей гонкой», — приводит слова Адельмана телеграм-канал Cross-Country Rally.

Экипаж Адельмана и Сладьяна Милича выступает в категории H4 (классика Dakar). После 10 этапов команда занимает 88-е место в общем зачёте.

