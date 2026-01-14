Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Shelby American представили новый Super Snake Mustang мощностью свыше 830 л. с.

В Shelby American представили новый Super Snake Mustang мощностью свыше 830 л. с.
Shelby Super Snake 2026 года
Комментарии

Американское ателье Shelby American представила новую версию Super Snake Mustang — тюнингованную версию знаменитого спорткара от Ford. Она построена на базе Ford Mustang модели S650 и обладает мощностью свыше 830 л. с.

Shelby Super Snake 2026 года

Shelby Super Snake 2026 года

Фото: Shelby American

Как сообщают создатели, мощность пятилитрового Coyote V8 удалось увеличить за счёт нового турбонагнетателя. Кроме того, в Shelby снизили массу автомобиля благодаря алюминиевому капоту собственной разработки и карбоновым крыльям, которые также перенаправляют поток воздуха для лучшего охлаждения. Кроме того, Super Snake Mustang получил лёгкие магниевые диски, заднее антикрыло из углепластика и перенастроенную подвеску.

Shelby Super Snake 2026 года

Shelby Super Snake 2026 года

Фото: Shelby American

«Наша цель была в том, чтобы возможности суперкара были доступны для энтузиастов по всему миру, и мы достигли её, — заявил операционный вице-президент Shelby и старший дизайнер компании Винс ЛаВайолетт. — Shelby Super Snake 2026 года визуально отличается от европейских автомобилей, но способен конкурировать с ними, будучи вдвое дешевле».

Интерьер Shelby Super Snake 2026 года

Интерьер Shelby Super Snake 2026 года

Фото: Shelby American

Отмечается, что автомобиль будет доступен в кузове фастбэк и в виде кабриолета. Тираж модели составит 300 экземпляров, а цена спорткара — от $ 176 тыс.

Материалы по теме
Фото
В Италии возродили легендарный спорткар Honda NSX
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android