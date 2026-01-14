В Shelby American представили новый Super Snake Mustang мощностью свыше 830 л. с.

Американское ателье Shelby American представила новую версию Super Snake Mustang — тюнингованную версию знаменитого спорткара от Ford. Она построена на базе Ford Mustang модели S650 и обладает мощностью свыше 830 л. с.

Shelby Super Snake 2026 года Фото: Shelby American

Как сообщают создатели, мощность пятилитрового Coyote V8 удалось увеличить за счёт нового турбонагнетателя. Кроме того, в Shelby снизили массу автомобиля благодаря алюминиевому капоту собственной разработки и карбоновым крыльям, которые также перенаправляют поток воздуха для лучшего охлаждения. Кроме того, Super Snake Mustang получил лёгкие магниевые диски, заднее антикрыло из углепластика и перенастроенную подвеску.

Shelby Super Snake 2026 года Фото: Shelby American

«Наша цель была в том, чтобы возможности суперкара были доступны для энтузиастов по всему миру, и мы достигли её, — заявил операционный вице-президент Shelby и старший дизайнер компании Винс ЛаВайолетт. — Shelby Super Snake 2026 года визуально отличается от европейских автомобилей, но способен конкурировать с ними, будучи вдвое дешевле».

Интерьер Shelby Super Snake 2026 года Фото: Shelby American

Отмечается, что автомобиль будет доступен в кузове фастбэк и в виде кабриолета. Тираж модели составит 300 экземпляров, а цена спорткара — от $ 176 тыс.