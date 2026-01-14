Хельмут Марко заявил, что заметил исключительность Ферстаппена ещё на первой встрече с ним

Бывший советник австрийского коллектива «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что заметил исключительность четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена ещё на первой встрече с ним.

«Первый наш разговор с Максом затянулся надолго. У парня тело 15-летнего, а разум — как у 25-летнего. Он точно знал, чего хочет [с самого начала карьеры]. И это сразу бросалось в глаза: Макс сделает всё, чтобы этого добиться желаемого», — приводит слова Марко портал F1-Insider.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.