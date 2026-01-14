«Хаос». Хилл и Херберт оценили перспективы «Альпин» в новом сезоне Ф-1

Бывшие гонщики Формулы-1 Деймон Хилл и Джонни Херберт во время выступления в подкасте Stay On Track обсудили подготовку команды «Альпин» к сезону-2026, выразив мнение, что у неё будет непростой год.

Херберт. У «Альпин» сейчас большие трудности. Проблемы не только в последних двух сезонах, но и в аэродинамике и техническом пакете в целом. Нужно правильно согласовать работу батареи, электромотора и двигателя внутреннего сгорания, а ещё учесть аэродинамику и новые технологии, включая активные крылья. Всё это делает старт сезона крайне сложным — команде придётся искать, как превратить хаос в положительный результат.

Хилл. Переход на силовую установку «Мерседеса» уже немного помогает, хотя это не решает всех проблем.

Херберт. Да, это полезно, но фундаментальные трудности остаются. Все детали — от аэродинамики до батарей и компонентов — имеют значение. На их фоне сезон для «Альпин» будет действительно очень тяжёлым.

