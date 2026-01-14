Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» не будет использовать вызвавшую скандал версию мотора в сезоне-2026 — Autoracer

«Ред Булл» не будет использовать вызвавшую скандал версию мотора в сезоне-2026 — Autoracer
Комментарии

Австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» в предстоящем сезоне-2026 не будет использовать версию мотора с повышенной степенью сжатия в цилиндрах. Об этом информирует портал Autoracer.

Таким образом, лишь немецкая команда «Мерседес» станет использовать подобный двигатель во всём паддоке.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» австрийская команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко. А пилоты коллектива нидерландец Макс Ферстаппен и японец Юки Цунода в личном зачёте Ф-1 заработали 421 очко и 33 очка соотвественно.

Ранее стало известно, что 22 января состоится заседание ФИА по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» для Ф-1.

Материалы по теме
22 января состоится заседание ФИА по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» для Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android