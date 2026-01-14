Сотрудник завода «Форд» в Детройте оскорбил Трампа, президент США резко ответил

Президент США Дональд Трамп стал участником резонансного инцидента во время визита на завод «Форд» в Детройте. Один из сотрудников завода назвал президента защитником педофилов, на что тот резко отреагировал.

Как информирует TMZ, Трамп сначала крикнул в ответ, использовав нецензурное слово, а затем показал средний палец. Возможно, сотрудник завода имел в виду предполагаемую связь Трампа с покойным Джеффри Эпштейном, который был осуждён за сексуальные преступления, связанные с несовершеннолетними.

