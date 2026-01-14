Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа команда, которая больше всех жалуется на моторы «Мерседеса» для Ф-1 – Autoracer

Названа команда, которая больше всех жалуется на моторы «Мерседеса» для Ф-1 – Autoracer
Комментарии

Команда «Ауди» больше других коллективов Формулы-1 направляет жалобы в Международную автомобильную федерацию (ФИА) из-за скандальных двигателей «Мерседеса». Об этом информирует страница Nachez в социальной сети X со ссылкой на Autoracer.

Суть претензий касается хитрости немецких инженеров с новой силовой установкой – ранее сообщалось, что они нашли способ фактически сохранить прежнюю степень сжатия в цилиндрах, хотя по регламенту она должна быть снижена. При этом проверки двигателей проходят при комнатной температуре, и мотор «Мерседеса» формально укладывается в нормы, но на трассе получает заметное преимущество по мощности.

Материалы по теме
«Ред Булл» не будет использовать вызвавшую скандал версию мотора в сезоне-2026 — Autoracer

«Самые сильные братья в мире» примерили болид Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android