Названа команда, которая больше всех жалуется на моторы «Мерседеса» для Ф-1 – Autoracer

Команда «Ауди» больше других коллективов Формулы-1 направляет жалобы в Международную автомобильную федерацию (ФИА) из-за скандальных двигателей «Мерседеса». Об этом информирует страница Nachez в социальной сети X со ссылкой на Autoracer.

Суть претензий касается хитрости немецких инженеров с новой силовой установкой – ранее сообщалось, что они нашли способ фактически сохранить прежнюю степень сжатия в цилиндрах, хотя по регламенту она должна быть снижена. При этом проверки двигателей проходят при комнатной температуре, и мотор «Мерседеса» формально укладывается в нормы, но на трассе получает заметное преимущество по мощности.

«Самые сильные братья в мире» примерили болид Формулы-1: