«В какой-то момент Ф-1 перестанет меня волновать». Ферстаппен не исключил переход в MotoGP

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что не исключает перехода в турнире MotoGP.

«Мне нравятся такие приключения [как участие в GT-3]. Потому что в какой-то момент Формула-1 перестанет быть для меня вариантом, но другие чемпионаты останутся. Даже MotoGP может меня взбудоражить», — приводит слова Ферстаппена портал PlanetF1.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» нидерландский пилот занял второе место в личном зачёте Ф-1, набрав 421 очко.

Ранее Хельмут Марко заявил, что заметил исключительность Ферстаппена ещё на первой встрече с ним.