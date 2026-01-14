«Мерседес» не смог завести мотор на новом болиде — Джонни Херберт

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт сообщил о возможных проблемах «Мерседеса» с новой силовой установкой.

По словам Херберта, на раннем этапе интеграции двигателя в шасси у «Мерседеса» возникли сложности с самым базовым процессом — запуском мотора. Эксперт отметил, что после слухов о лидирующих позициях команды в подготовке к новому регламенту ситуация выглядит не столь однозначно.

«Слышал, что у «Мерседеса» были проблемы, когда они попытались установить силовую установку в машину — двигатель просто не запускался. После слухов, что «Мерседес» находится в самой сильной позиции к 2026 году, сейчас не кажется, что это действительно так», — приводит слова Херберта F1i со ссылкой на JeffBet.

При этом Джонни подчеркнул, что на данной стадии разработки подобные проблемы типичны для всех команд, поскольку работа ведётся в условиях большого количества технических неизвестных.

«Сейчас в штаб-квартирах команд много мелких проблем — так бывает всегда, когда готовишь новую машину по новым правилам. Одно дело — испытания в заводских условиях, и совсем другое — работа на трассе», — пояснил Херберт.

