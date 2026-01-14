Скидки
Ферстаппен поделился воспоминанием из детства, связанным с Михаэлем Шумахером

Ферстаппен поделился воспоминанием из детства, связанным с Михаэлем Шумахером
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен вспомнил, как в детстве отдыхал вместе с легендарным немецким пилотом Ф-1 Михаэлем Шумахером.

«Поскольку мой отец Йос в 1994 году был напарником Шумахера в «Бенеттоне», наши семьи дружили потом ещё много лет. Мы даже пару раз вместе отдыхали. Я называл его дядей Михаэлем», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» нидерландский пилот занял второе место в личном зачёте Ф-1, набрав 421 очко.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что не исключает перехода в MotoGP, объяснив, в каком случае примет подобное решение.

