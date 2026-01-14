Макс Ферстаппен назвал новичка Ф-1, который был под наибольшим давлением в сезоне-2025

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выразил уверенность, что на пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли оказывалось наибольшее давление из всех новичков Ф-1 в сезоне-2025.

«Андреа хороший парень, на которого из всех новичков оказывалось наибольшее давление в 2025 году из-за того, что он является пилотом «Мерседеса». Берману, Хаджару или Бортолето, безусловно, было немного легче на более слабых машинах», — приводит слова Ферстаппена портал Blick.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» нидерландский пилот занял второе место в личном зачёте Ф-1, набрав 421 очко.