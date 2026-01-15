Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

GPblog предупредил «Ред Булл» о возможных последствиях в случае сделки Хорнера с «Альпин»

GPblog предупредил «Ред Булл» о возможных последствиях в случае сделки Хорнера с «Альпин»
Комментарии

Приобретение Кристианом Хорнером доли в команде «Альпин» может сулить проблемы для «Ред Булл». С таким предположением выступило издание GPblog. Бывший руководитель сохраняет сильные связи внутри австрийской команды, и его возвращение в чемпионат способно спровоцировать новый отток специалистов, что крайне нежелательно для «Ред Булл» на фоне подготовки к масштабным изменениям регламента.

«Возвращение Хорнера может означать, что он вновь обратится к «Ред Булл» с целью переманить сотрудников. Внутри команды Хорнер пользовался огромной поддержкой, и многие специалисты по-прежнему готовы работать с ним, сохраняя лояльность своему бывшему руководителю.

При этом «Ред Булл» не заинтересован в новых кадровых потерях. После массового оттока специалистов в прошлом году команда едва ли может позволить себе потерю новых людей, особенно на ключевых должностях в период сложной смены технического регламента», — говорится в материале издания.

Материалы по теме
F1-Insider назвал срок, ранее которого «Альпин» не примет решения по сделке с Хорнером

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android