GPblog предупредил «Ред Булл» о возможных последствиях в случае сделки Хорнера с «Альпин»

Приобретение Кристианом Хорнером доли в команде «Альпин» может сулить проблемы для «Ред Булл». С таким предположением выступило издание GPblog. Бывший руководитель сохраняет сильные связи внутри австрийской команды, и его возвращение в чемпионат способно спровоцировать новый отток специалистов, что крайне нежелательно для «Ред Булл» на фоне подготовки к масштабным изменениям регламента.

«Возвращение Хорнера может означать, что он вновь обратится к «Ред Булл» с целью переманить сотрудников. Внутри команды Хорнер пользовался огромной поддержкой, и многие специалисты по-прежнему готовы работать с ним, сохраняя лояльность своему бывшему руководителю.

При этом «Ред Булл» не заинтересован в новых кадровых потерях. После массового оттока специалистов в прошлом году команда едва ли может позволить себе потерю новых людей, особенно на ключевых должностях в период сложной смены технического регламента», — говорится в материале издания.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: