«Ставьте свои деньги на Алонсо». Уиндзор — о чемпионе Ф-1 в сезоне-2026

«Ставьте свои деньги на Алонсо». Уиндзор — о чемпионе Ф-1 в сезоне-2026
Комментарии

Авторитетный журналист Питер Уиндзор выразил уверенность, что в сезоне-2026 Формулы-1 чемпионский титул завоюет 44-летний пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо.

«Если Фернандо не выиграет гонку в предстоящем сезоне, я буду удивлён. Если кто-то хочет сделать ставку на то, кто станет чемпионом Ф-1 в сезоне-2026, поставьте свои деньги на Алонсо», — приводит слова Уиндзора издание Marca.

Напомним, Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1. В минувшем сезоне «Королевских гонок» пилот занял 10-е место в личном зачёте Ф-1, набрав 56 очков.

Ранее Алонсо был замечен на Audi Sport в день, когда болид Ф-1 «Ауди» проехал первые круги.

Алонсо был замечен на Audi Sport в день, когда болид Ф-1 «Ауди» проехал первые круги
