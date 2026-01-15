Скидки
Стало известно точное время показа ливреи «Ред Булл» на сезон-2026 Формулы-1

Австрийская команда «Ред Булл» объявила точное время презентации ливреи болида на сезон-2026 Формулы-1. Официальный показ состоится в 22:45 по восточному времени США (ET), что соответствует 6:45 мск.

Также сообщается, что фото- и видеоматериалы с презентации будут доступны для свободного использования сразу после показа. Контент будет опубликован на Red Bull Content Pool непосредственно по завершении мероприятия.

Ранее издание GPblog предупредило «Ред Булл» о возможных последствиях в покупке доли бывшим руководителем команды Кристианом Хорнером в гоночном коллективе «Альпин».

