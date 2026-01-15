Скидки
«В предвкушении». Валттери Боттас поделился ожиданиями от сезона-2026

Комментарии

Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Я в предвкушении, потому что наступили большие перемены, это новый регламент, новые силовые установки и совершенно новая команда. Почти со всеми я ещё не работал, поэтому ко многому приходится привыкать.

Очевидно, вы должны быть терпимыми к каким-то вещам. Нужно убедиться, что решения принимаются всей командой. Именно поэтому «Кадиллак» и нанял двух опытных пилотов, им нужна обратная связь от меня и Чеко, получивших опыт в предыдущих командах, некоторые из которых хорошо себя показали», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.

Комментарии
