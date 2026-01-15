В Италии обозначили возможный срок решения Оскара Пиастри по будущему в «Макларене»

Итальянское издание Automoto представило материал о гонщике «Макларена» Оскаре Пиастри, допустив, что австралиец может рассматривать варианты смены команды в сезоне-2026 Формулы-1.

«До середины 2026 года мы вряд ли увидим настоящий шаг вперёд со стороны Пиастри. Как и все пилоты, он будет ждать возможности оценить расстановку сил и потенциал развития других команд, в то время как гоночные коллективы будут постепенно находить оптимальный баланс за счёт постоянных обновлений», — говорится в материале издания.

Ранее о возможном уходе Пиастри из «Макларена» высказался бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски.

