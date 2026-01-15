Лиам Лоусон: не думаю, что к реальному давлению в Ф-1 можно подготовиться

Пилот команды «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон выразил уверенность, что к давлению, которое испытывают гонщики в Формуле-1, невозможно подготовиться заранее.

«Я сталкивался с давлением с юных лет. «Ред Булл» также отличается от других команд в паддоке. Когда я подписал контракт с «быками», на меня сразу начали оказывать давление, готовя к Формуле-1. Здесь всё совсем по-другому, если сравнивать с другими гоночными сериями. Но я не думаю, что можно подготовиться к реальному давлению в Ф-1. Хотя при этом у тебя нет времени, чтобы думать об этом», — приводит слова Лоусона портал Racingnews365.