Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон: не думаю, что к реальному давлению в Ф-1 можно подготовиться

Лиам Лоусон: не думаю, что к реальному давлению в Ф-1 можно подготовиться
Комментарии

Пилот команды «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон выразил уверенность, что к давлению, которое испытывают гонщики в Формуле-1, невозможно подготовиться заранее.

«Я сталкивался с давлением с юных лет. «Ред Булл» также отличается от других команд в паддоке. Когда я подписал контракт с «быками», на меня сразу начали оказывать давление, готовя к Формуле-1. Здесь всё совсем по-другому, если сравнивать с другими гоночными сериями. Но я не думаю, что можно подготовиться к реальному давлению в Ф-1. Хотя при этом у тебя нет времени, чтобы думать об этом», — приводит слова Лоусона портал Racingnews365.

Материалы по теме
Фото: Лоусон и Линдблад представили мерч «Рейсинг Буллз» на сезон-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android