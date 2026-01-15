Скидки
24-25 января в Москве пройдёт второй этап «Зимнего Кубка РДС»

Комментарии

24 и 25 января в Москве, на территории Центра технических видов спорта «Москва» пройдёт второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона-2025/2026.

Участниками соревнований станут более 30 пилотов из 12 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Саратовской, Смоленской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской, Челябинской, Томской, Московской и Ленинградской областей.

Пилотам «Зимнего Кубка РДС» предстоит сражение не только за места на пьедестале, но и за денежные призы. Призовой фонд второго этапа составит 720 тысяч рублей. Эта сумма будет распределена между восемью сильнейшими пилотами: обладатель первого места получит 250 тысяч рублей, второго — 120 тысяч рублей, третьего — 80 тысяч рублей, четвёртого — 50 тысяч рублей, с пятого по восьмое место — по 30 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч рублей смогут получить победители квалификации в своих подгруппах.

Отличительная особенность «Зимнего Кубка РДС» — заезды исключительно на отечественных платформах. Зрители увидят заезды на классических автомобилях ВАЗ различных моделей, подготовленных специально для профессиональных соревнований. Самые популярные для зимнего дрифта автомобили — ВАЗ-2102, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105.

Расписание 2-го этапа «Зимнего Кубка РДС» сезона-2025/2026 в ЦТВС «Москва»:

24 января, суббота
10:00-11:50 — квалификация (1-я часть)
13:45-15:40 — квалификация (2-я часть)

25 января, воскресенье
10:00-11:40 — парные заезды ТОП-32
12:00-12:40 — автограф-сессия в сервис-парке
13:00-15:20 — парные заезды ТОП-16 / ТОП-8 / ТОП-4 / финал
15:40 — церемония награждения

Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.

Комментарии
