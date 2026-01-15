Марио Андретти оценил шансы Льюиса Хэмилтона стать восьмикратным чемпионом Ф-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о гонщике «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, отметив, что, несмотря на сложный сезон-2025, списывать британца со счетов рано. Андретти выразил уверенность, что Хэмилтон вполне способен завоевать восьмой титул чемпиона Формулы-1.

«Не думаю, что его когда-либо будет правильно полностью списывать со счетов. Его талант слишком значителен, чтобы говорить «нет». Конечно, всё будет зависеть от него. Не знаю, в каком он сейчас психологическом состоянии и насколько сильна его мотивация, но в его таланте сомневаться нельзя. Судя по его рекордам в спорте, он вполне может снова стать чемпионом мира», — приводит слова Андретти GPBlog.

