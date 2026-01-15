Скидки
Боттас: «Кадиллак» правильно сделал, что стал клиентской командой

Боттас: «Кадиллак» правильно сделал, что стал клиентской командой
Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас считает, что американская команда поступила правильно, приняв решение выступать на двигателях «Феррари» в дебютном сезоне.

«Справедливости ради стоит отметить, что для новой команды, присоединившейся к спорту, решение стать клиентской, если говорить о силовых установках, является верным. Так вы можете сосредоточить внимание на шасси и других системах, а не на силовой установке, что на данном этапе было бы излишним», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.

Ранее Боттас поделился ожиданиями от сезона-2026.

