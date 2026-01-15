Рики Брабек потерял первое место в зачёте мотоциклов «Дакара», в лидеры вышел аргентинец

Завершается 11-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал американец Скайлер Хоус («Хонда»). Второй результат показал француз Адриен ван Беверен («Хонда»), а третьим финишировал испанец Эдгар Канет («КТМ»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. 11-й этап:

1. Скайлер Хоус («Хонда») — 3:09:03.

2. Адриен ван Беверен («Хонда») +0:21.

3. Эдгар Канет («КТМ») +1:15.

4. Лусиано Бенавидес («КТМ») +3:37.

5. Тоша Шарейна («Хонда») +4:06.

Также отметим, что австралиец Рики Брабек («Хонда») потерял первое место в общем зачёте. Теперь лидером общего зачёта является аргентинец Лусиано Бенавидес («КТМ»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после 11-го этапа:

1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 44:48:48.

2. Рики Брабек («Хонда») +0:23.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +15:16.

4. Дэниел Сандерс («КТМ») +23:32.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +34:20.