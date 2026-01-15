Даниэль Риккардо ответил, что нужно для того, чтобы побеждать Макса Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо поделился советом с новичком «Рейсинг Буллз» Арвидом Линдбладом. В ходе съёмок для YouTube-канала «Ред Булл», где пилоты проверяли разные автомобили «Форда», Риккардо объяснил британскому юниору, какой настрой нужен для борьбы с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Тебе это точно понравится. Как гонщики мы не слишком привыкли работать со сцеплением. Многие из нас пришли из формульных серий, поэтому для Арвида это сейчас облегчение. Ты выходишь против Макса. Так что тебе нужны действительно огромное эго и вся уверенность, которую только можно собрать.

Гонщику трудно не ехать быстро. Ты хочешь попытаться почувствовать предел. И к тому же парень, которого ты пытаешься победить — это Макс, так что это типа… ну, это же Макс», — приводит слова Риккардо F1oversteer.

Материалы по теме Макс Ферстаппен назвал новичка Ф-1, который был под наибольшим давлением в сезоне-2025

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе: