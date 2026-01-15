Норрис: очень хочу видеть Хэмилтона одним из своих соперников в борьбе за титул в сезоне

Чемпион Ф-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис выразил надежду, что в предстоящем сезоне Формулы-1 гонщик «Феррари» соотечественник Льюис Хэмилтон станет одним из его основных конкурентов.

«У нас уже было немало напряжённых сражений с Льюисом. Я бы с удовольствием ещё немного посоревновался с Хэмилтоном. Очевидно, что в 2025 году у «Феррари» возникло гораздо больше трудностей, чем, как мне кажется, все ожидали.

Льюис доказал, что является, вероятно, лучшим пилотом в истории Ф-1. Всем известно, что, если кто и может оправиться от трудных времён, так это мистер Хэмилтон. Поэтому мне очень хотелось бы видеть его одним из своих соперников в сезоне-2026.

Для меня большая честь соревноваться с лучшим в мире. И сейчас в паддоке таковых парней много — это Алонсо, Хэмилтон, Ферстаппен. В предстоящем сезоне у каждого будет возможность бороться за титул. Все с нетерпением ждут этого. Люди хотят забрать мою корону, а я попытаюсь её сохранить», — приводит слова Норриса портал Carsh.net.