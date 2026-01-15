Берман: не говорим с Вассёром о моём будущем в «Феррари»

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман признался, что в настоящий момент не задумывается о потенциальном переходе в «Феррари».

«Время от времени я разговариваю с Фредериком Вассёром. Мне нравится что-то выяснять о себе, потому что результаты не рассказывают всей истории. Что же касается моего будущего, мы не говорим об этом. Я просто управляю машиной. А остальное придёт, если я буду хорошо выступать. Бывали случаи, когда «Феррари» просила меня прибавить в определённых аспектах, хотя для меня всегда было очевидно, что мне нужно прибавлять», — приводит слова Бермана издание FormulaPassion.

