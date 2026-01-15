Рома, Лёб и Экстрём приблизились к Аль-Аттии в общем зачёте «Дакара»-2026

Завершается 11-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучшее время на спецучастке показал швед Маттиас Экстрём, выступающий за команду «Форд». Вторым финишировал француз Ромен Дюма («Форд»). Третье время показал испанец Карлос Сайнс («Форд»).
«Дакар»-2026, внедорожники. 11-й этап:
1. Маттиас Экстрём («Форд») — 2:47:22.
2. Ромен Дюма («Форд») +1:22.
3. Карлос Сайнс («Форд») +2:26.
4. Жоау Феррейра («Тойота») +3:27.
5. Сет Кинтеро («Тойота») +4:44.
…9. Себастьен Лёб («Дачия») +8:20.
10. Нани Рома («Форд») +8:37.
…16. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +12:47.
…18. Денис Кротов («Форд») +15:07.
Отметим, что лидер соревнований Нассер Аль-Аттия несколько потерял преимущество в общем зачёте, которое у него было после 10-го этапа, но продолжает быть первым.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после 11-го этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 44:39:59.
2. Нани Рома («Форд») +8:40.
3. Себастьен Лёб («Дачия») +18:37.
4. Маттиас Экстрём («Форд») +21:32.
5. Карлос Сайнс («Форд») +28:48.
6. Матьё Серрадори («Сенчури») +36:06.
7. Лукас Мораес («Дачия») +37:01.
8. Тоби Прайс («Тойота») +56:59.
9. Сауд Вариава («Тойота») +1:03:56.
10. Гай Боттерилл («Тойота») +1:07:43.
