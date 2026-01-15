Макс Ферстаппен назвал свой сложнейший сезон в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен назвал, по его мнению, свой сложнейший сезон в Формуле-1.

«2018 год, начало… первые семь или восемь гонок. Я ошибался, и всё шло по нисходящей. Вы пытаетесь выложиться ещё сильнее, но ничего не получается. Я был крайне разочарован собой.

Затем в Монреале наступил перелом. И я должен сказать, что именно с того момента всё переключилось», — сказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull.

Ранее Ферстаппен назвал новичка Формулы-1, попавшего под наибольшее давление в 2025 году.

Материалы по теме Макс Ферстаппен назвал новичка Ф-1, который был под наибольшим давлением в сезоне-2025

Макс Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе в межсезонье