Экс-стюард ФИА ответил, считает ли, что Маси в 2021-м подарил титул Ферстаппену

Комментарии

Дэнни Салливан, работавший стюардом ФИА в 2021 году, подверг критике действия тогдашнего гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби. Салливан уверен, что решения Маси в финале сезона лишили Льюиса Хэмилтона шансов завоевать титул. Чемпионом тогда стал Макс Ферстаппен.

«У стюардов никогда не было права голоса в подобных вещах. Многие кричали ему [Маси], что не хотят финиша под жёлтыми флагами, потому что это плохо выглядит. Именно поэтому он пропустил вперёд пять машин, что, по сути, дало Максу шанс. По правилам он должен был пропустить всех круговых. Но если бы они так поступили, то не успели бы возобновить гонку. Им пришлось бы финишировать под жёлтыми флагами, потому что остальные круговые находились дальше в пелотоне.

Так что он пропустил только пятерых, а затем поставил Макса прямо за Льюисом. Макс заезжал за свежей резиной, а Льюис — нет. Льюис ехал на шинах, которые отработали 44 круга. Шансов, что Макс не обгонит Льюиса в этой ситуации, просто не было. Своим решением он [Маси] фактически подарил ему чемпионский титул», — сказал Салливан на канале Epartrade в YouTube.

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе:

Комментарии
