Феттель: даже Михаэль Шумахер испытывал неуверенность в себе

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассказал, что в конце карьеры в Ф-1 стал испытывать неуверенность в себе, отметив, что подобные чувства ощущал и его легендарный соотечественник Михаэль Шумахер, который признался ему однажды об этом в разговоре.

«Я, наверное, искал подтверждения того, что всё ещё могу быть конкурентоспособным и побеждать. Звучит глупо, потому что, конечно, я мог и доказывал это много раз. Но это связано с той неуверенностью, которая есть у всех нас. Все гонщики сегодня на стартовой решётке испытывают это чувство.

Я говорил об этом с Михаэлем много лет назад, и даже у него она была. Когда я говорю «даже», подчёркиваю то, что он является величайшим. Я вырос, и на стенах в моей комнате висели его плакаты. Михаэль был лучшим во всём, в чём я мог себе представить в гонках. И он был неуверенным в себе», — приводит слова Феттеля портал fastestlap.