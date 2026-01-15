Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Gillette — новый спонсор команды Ф-1 «Ауди»

Gillette — новый спонсор команды Ф-1 «Ауди»
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ауди» объявила о многолетнем стратегическом партнёрстве со всемирно известной фирмой Gillette, а также с компаниями Braun и Venus. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В рамках этого партнёрства бренд Gillette будет представлен на болидах и другой собственности «Ауди». Это станет отражать полностью интегрированное присутствие фирмы в команде, начиная с этого сезона, в том числе на презентации команды в Берлине, которая состоится 20 января.

Коммерческий директор «Ауди» Стефано Баттистон высказался насчёт заключения соглашения о сотрудничестве с Gillette.

«Gillette — это один из самых знаковых брендов в истории спортивного маркетинга, и его наследие строится на искренних отношениях с болельщиками по всему миру. Привлечение Gillette, наряду с Braun и Venus, в мир Формулы-1 — это смелое заявление и логичное продолжение нашей работы с выдающимися партнёрами, которые уже активно поддерживают нашу команду.

Gillette — это действительно мощный бренд, который разделяет нашу веру в то, что инженерное мастерство и красивый дизайн способны вселять уверенность и вызывать эмоции. Поскольку мы стремимся вывести нашу команду на мировую арену, их опыт в привлечении широкой потребительской аудитории делает это сотрудничество поистине значимым, подлинным и стратегически важным шагом, который поможет нам значительно улучшить впечатления наших болельщиков», — приводит слова Баттистона пресс-служба коллектива.

Материалы по теме
Титульный спонсор «Ауди» раскритиковал ливрею «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android