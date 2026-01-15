Gillette — новый спонсор команды Ф-1 «Ауди»

Команда Формулы-1 «Ауди» объявила о многолетнем стратегическом партнёрстве со всемирно известной фирмой Gillette, а также с компаниями Braun и Venus. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В рамках этого партнёрства бренд Gillette будет представлен на болидах и другой собственности «Ауди». Это станет отражать полностью интегрированное присутствие фирмы в команде, начиная с этого сезона, в том числе на презентации команды в Берлине, которая состоится 20 января.

Коммерческий директор «Ауди» Стефано Баттистон высказался насчёт заключения соглашения о сотрудничестве с Gillette.

«Gillette — это один из самых знаковых брендов в истории спортивного маркетинга, и его наследие строится на искренних отношениях с болельщиками по всему миру. Привлечение Gillette, наряду с Braun и Venus, в мир Формулы-1 — это смелое заявление и логичное продолжение нашей работы с выдающимися партнёрами, которые уже активно поддерживают нашу команду.

Gillette — это действительно мощный бренд, который разделяет нашу веру в то, что инженерное мастерство и красивый дизайн способны вселять уверенность и вызывать эмоции. Поскольку мы стремимся вывести нашу команду на мировую арену, их опыт в привлечении широкой потребительской аудитории делает это сотрудничество поистине значимым, подлинным и стратегически важным шагом, который поможет нам значительно улучшить впечатления наших болельщиков», — приводит слова Баттистона пресс-служба коллектива.