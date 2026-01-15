Скидки
ФИА разрешила командам Ф-1 проводить предсезонные тесты без экотоплива — AMuS

ФИА разрешила командам Ф-1 проводить предсезонные тесты без экотоплива — AMuS
Международная автомобильная федерация (ФИА) дала разрешение командам Формулы-1 проводить предсезонные тесты без экотоплива с нулевым выбросом углекислого газа, являющегося обязательным по регламенту 2026 года, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, поставщики топлива могли попросить у ФИА отсрочку в связи с затягивающейся разработкой. Также причиной могла стать проблема с сертификацией (омологацией) топлива, которую также осуществляет ФИА.

Напомним, первые, закрытые тесты состоятся с 26 по 30 января в Барселоне (Испания). Ежегодные тесты в Бахрейне пройдут в феврале, первый — с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля. При этом с первого Гран-при сезона все в любом случае будут обязаны использовать омологированное экотопливо.

