Вайдотас Жала сохранил лидерство после 11-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Завершается 11-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал чешский пилот Алеш Лопрайс (Iveco). Второе время показал литовец Вайдотас Жала (Iveco). Третьим стал нидерландец Мартин ван ден Бринк (MM Technology).

«Дакар»-2026, грузовики. 11-й этап:

1. Алеш Лопрайс (Iveco) — 3:19:59.

2. Вайдотас Жала (Iveco) +00:02:31.

3. Мартин ван ден Бринк (MM Technology / Iveco) +00:04:19.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +00:05:42.

5. Кай Хузинк (Renault) +00:06:21.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 11-го этапа:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 51:55:41.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +16:24.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology / Iveco) +37:18.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:48:15.

5. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:33:02.

