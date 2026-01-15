Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» объявил состав резервистов и молодёжной академии на 2026 год

«Макларен» объявил состав резервистов и молодёжной академии на 2026 год
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила состав резервных пилотов на сезон-2026 Формулы-1. В этот список вошли мексиканский пилот команды в IndyCar Пато О'Уорд и итальянский чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли.

Кроме того, команда обнародовала полный список пилотов молодёжной программы на сезон-2026. В этот список вошли Кристиан Костойя, Маттео Де Пало, Леонардо Форнароли, Элла Хаккинен, Элла Ллойд, Пато О’Уорд, Элла Стивенс, Дрис ван Лангендонк и Рихард Версхор.

«Команда рада подтвердить состав своей программы развития пилотов, а также программы гонок и тестов на 2026 год. В рамках этого здорово, что Леонардо переходит на роль резервного пилота команды «Макларен» в рамках своего развития в нашей команде, а Пато О’Уорд также продолжит выполнять эту роль.

Мы отобрали невероятно талантливую группу из девяти пилотов, что свидетельствует о состоянии нашего кадрового резерва.

Мы все с нетерпением ждём их развития в этом сезоне, поскольку мы готовим профессиональных пилотов во всех аспектах автогонок, продвигаясь к Формуле-1, IndyCar и предстоящему участию команды в чемпионате мира по гонкам на выносливость», — подчеркнул Алессандро Алунни Брави, занимающий пост генерального директора команды по коммерческим вопросам.

Материалы по теме
В Италии обозначили возможный срок решения Оскара Пиастри по будущему в «Макларене»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android