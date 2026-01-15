«Макларен» объявил состав резервистов и молодёжной академии на 2026 год

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила состав резервных пилотов на сезон-2026 Формулы-1. В этот список вошли мексиканский пилот команды в IndyCar Пато О'Уорд и итальянский чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли.

Кроме того, команда обнародовала полный список пилотов молодёжной программы на сезон-2026. В этот список вошли Кристиан Костойя, Маттео Де Пало, Леонардо Форнароли, Элла Хаккинен, Элла Ллойд, Пато О’Уорд, Элла Стивенс, Дрис ван Лангендонк и Рихард Версхор.

«Команда рада подтвердить состав своей программы развития пилотов, а также программы гонок и тестов на 2026 год. В рамках этого здорово, что Леонардо переходит на роль резервного пилота команды «Макларен» в рамках своего развития в нашей команде, а Пато О’Уорд также продолжит выполнять эту роль.

Мы отобрали невероятно талантливую группу из девяти пилотов, что свидетельствует о состоянии нашего кадрового резерва.

Мы все с нетерпением ждём их развития в этом сезоне, поскольку мы готовим профессиональных пилотов во всех аспектах автогонок, продвигаясь к Формуле-1, IndyCar и предстоящему участию команды в чемпионате мира по гонкам на выносливость», — подчеркнул Алессандро Алунни Брави, занимающий пост генерального директора команды по коммерческим вопросам.