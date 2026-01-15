Скидки
Лёб прокомментировал попадание в топ-3 общего зачёта «Дакара»-2026

Лёб прокомментировал попадание в топ-3 общего зачёта «Дакара»-2026
Французский гонщик Себастьен Лёб высказался о попадании в топ-3 общего зачёта «Дакара»-2026.

«Для нас здорово оказаться на подиуме. Мы старались провести сильный этап. Я действительно выложился на полную. Думаю, Нани тоже ехал в очень высоком темпе, так что будет сложно отыграть у него время. Сегодня мы отлично проехали спецучасток. Попадались камни, но менее острые, чем в прошлый раз. Конечно, были возможности прокола, однако в целом это оказался хороший спецучасток, немного каменистый, но в целом довольно быстрый, со сложной навигацией, однако мы хорошо справились.

Я не могу изменить судьбу. Всё, что я могу сделать, — это оставаться сосредоточенным и стараться изо всех сил вместе с Эдуардом, чтобы провести хорошие этапы, а остальное от нас не будет зависеть», — приводи слова Лёба официальный сайт «Дакара».

